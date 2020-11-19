Меладзе посетил "красные зоны" коронавирусных больниц

Исполнителю, который навлёк на себя гнев общественности за призыв бойкотировать "голубые огоньки", пришлось на деле доказывать свой альтруистический настрой по отношению к обществу.

Всеобщее осуждение Валерия Меладзе, покусившегося на последнюю радость россиян увидеть на экранах телевизора в новогоднюю ночь лица любимых артистов, заставило музыканта отправиться на передовую войны с COVID-19.

После попытки поднять мятеж среди звёзд отечественного бизнеса Валерий Шотаевич опубликовал в своём Instagram видеообращение, в котором выразил готовность поддержать тех, кого поразил коронавирус.

Он призвал медиков приглашать его в "красные зоны" медицинских учреждений, где спасают больных COVID-19.

Отклик на призыв не заставил себя долго ждать

К представителю певца обратились сразу несколько больниц, которые пожелали видеть в палатах для тяжелобольных известного исполнителя.

Валерий Меладзе отправился в Московский центр инфекционных болезней "Вороновское" и не побоялся явиться в палату, где лежат жертвы зловредного вируса.

Пациенты больницы, по словам представителя певца, узнавали Меладзе, несмотря на то, что он был облачён в защитный костюм.