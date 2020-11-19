"Хватит ныть!": Витас обратился к коллегам

У сидящих восемь месяцев без работы артистов началась истерия.

Приближается Новый год. Это период, когда артисты обычно зарабатывают солидные гонорары на корпоративах.

Перспектива остаться в самый денежный период года без заработка очень удручает артистов.

Представители шоу-бизнеса разделились на три лагеря. Одни говорят о бедственном положении артистов, пытаясь привлечь внимание общественности к своим проблемам. К ним относятся Иосиф Пригожин, Валерий Меладзе, Елена Воробей.

Другие мужественно молчат, иногда призывая менее сдержанных коллег не жаловаться на жизнь. К ним относятся Михаил Боярский, Витас.

Существует еще третья группа шоуменов, которые внимательно следят за реакцией публики и готовы примкнуть в любую минуту к первым или ко вторым, в зависимости от того, на чьей стороне будет общественное мнение.

Бедствующие артисты вызывают в обществе большое раздражение

Витас опубликовал в своём Instagram-аккаунте обличительный пост.

"Уважаемые коллеги, прекратите ныть, что вы умираете от голода, в это могут поверить только Харламов и Гузеева. Второе: хватит распродавать свои личные вещи — они пахнут нафталином… По поводу новогодних огоньков — люди вас любят, ждут, не лишайте их возможности насладиться вашим творчеством! Перестаньте думать о бабле, продадите носки и рассчитаетесь за коммуналку", — написал певец в своём микроблоге.

Фолловеры поддержали мнение Витаса.

"Витас, красавчик. Браво, спасибо за поддержку нас, простых людей, хоть кто-то нас понимает", — написали подписчики исполнителя.

Интернет-пользователи с большим недоверием относятся к жалобам шоуменов на безденежье.

Своими высказываниями о том, что они бедствуют, артисты вызывают в обществе большое раздражение.

Зрительская любовь к кумирам вступает в острое противоречие с чувством социальной справедливости, так как представление звёзд шоу-бизнеса о нищете не совпадает с тем, как представляют себе бедность рядовые граждане.