Ирина Салтыкова отказалась от вредной привычки

54-летняя певица решила позаботиться о своём здоровье и бросила курить.

Ирина Салтыкова объяснила, что прощание с сигаретами прекрасно отразилось на её внешнем виде. Певица с удовлетворением отметила, что цвет её лица и состояние кожи изменились в лучшую сторону.

"С возрастом просто начинаешь понимать, как лучше будет для тебя, для твоего здоровья. Понятно, что если будешь курить и употреблять спиртные напитки каждый день, то и выглядеть будешь соответствующе. Все эти пагубные привычки непременно отразятся на лице", — объяснила Салтыкова в интервью изданию 7days.ru.

Исполнительница также пытается наладить свой сон. Мотивация в этом деле всё та же — отложить наступление возрастных изменений. Ирина уверена, что час сна до полуночи заменяет два часа после.

Певица скептически относится к достижениям современной косметологии. Прибегать к радикальным методам омоложения Ирина Салтыкова боится, так как считает, что многие процедуры могут навредить.