Дима Билан четыре года не общается с Сати Казановой

В эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Сати Казанова вспомнила эпизод, когда случайно оброненная фраза вызывала шквал негодования со стороны общественности.

Репутация певицы пошатнулась, когда она неосторожно высказалась о больных детях.

Четыре года назад на пресс-конференции в Нальчике экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова объяснила журналистам, что её фонд "Культура и жизнь" занимается раскрытием детского творческого потенциала, а не помощью "кривым и косым детям".

Эти необдуманные слова дорого стоили Сати. Началась настоящая травля исполнительницы.

"Я сказала то, что неприемлемо. Но это разве повод, чтобы меня вот так уничтожать?!" — объяснила Казанова.

В панике певица позвонила Диме Билану с просьбой дать ей телефон Натальи Водяновой, так как та обладает авторитетом в кругах благотворителей.

Водянова посоветовала Сати прикинуться дурочкой, объяснив свой промах тем, что плохо знает русский язык.

Казановой совет показался неправильным, поэтому она отказалась следовать данной рекомендации. С тех пор Дима Билан, который выступал посредником в данном разговоре, перестал общаться с Сати.

В YouTube-шоу бывшая солистка группы "Фабрика" рассказала также, что вышла замуж за итальянского фотографа. Знакомство с итальянской культурой произвело хорошее впечатление на исполнительницу. По словам Сати, итальянцы умеют радоваться жизни.