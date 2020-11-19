Бузова нечаянно открыла тайну "Ледникового периода"

Ведущая "Дома-2" рассекретила события на ледовом шоу.

Участница проекта "Ледниковый период" Ольга Бузова пыталась "держать рот на замке", однако ей это не удалось.

"Вот и закончились съёмки 10-й программы. А чем они закончились, узнаете через три недели", — написала Ольга в своём Instagram-аккаунте под фото, в котором она запечатлена в образе Малефисенты.

Подписчикам Бузовой не пришлось ждать три недели, чтобы понять чем закончилась десятая программа шоу "Ледниковый период".

Путём нехитрых умозаключений, изучая посты и сторис Ольги Бузовой, фолловеры сумели многое понять.

В частности, стало ясно, что пара: Ольга Бузова — Дмитрий Соловьев не вылетела из проекта, так как ведущая опубликовала запись с тренировок.

Екатерина Боброва тоже дала подсказку поклонникам ледового шоу.

В Instagram она выложила фотографию, на которой номинированные пары стоят около ведущих. Бузова и Соловьев заняли место справа от Алексея Ягудина и Алины Загитовой.

Пара-аутсайдер всегда стоит слева, поэтому легко было догадаться, что из шоу вылетят Боброва и Соколовский.