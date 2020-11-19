Пригожин обвинил рэперов в воровстве текстов

Продюсер продолжает читать нравоучения современным музыкантам.

Иосиф Пригожин упрекнул рэперов в подражательстве своим иностранным коллегам. По словам продюсера, иногда это заимствование перерастает в неприкрытое воровство текстов и битов.

Иосиф Игоревич посетовал на то, что музыка теряет свою воспитательную силу, пробуждая в аудитории низменные чувства.

Он сравнил музыкантов прошлого, которые делали "музыку ради музыки" с современными деятелями шоу-бизнеса, которые стремятся "наколотить бабок".

"Они обезьянничают, воруют биты, воруют тексты, на русский язык перетаскивают и начинают "факать" с утра до ночи", — сказал Пригожин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее продюсер уже поднимал эту тему. В качестве наглядного примера нравственной деградации музыкантов он приводил Моргенштерна и Сергея Шнурова.