Ольга Бузова "подешевела" на один миллион рублей

Журналисты портала ridus. ru хитростью выведали у звёзд размеры их гонораров за выступление на корпоративах.

Сотрудники СМИ представлялись руководителями крупных фирм и интересовались о стоимости появления звезды на новогоднем празднике.

Оказалось, что запросы Ольги Бузовой в этом году стали скромнее.

Если в 2019 году за свое 45-минутное выступление на сцене она требовала 3,5 миллиона рублей, то в этом году прайс поющей ведущей подешевел на один миллион рублей. Ольга готова 45 минут развлекать публику за 2,5 миллиона рублей.

Концертный директор Бузовой также рассказал журналистам, что певица за три миллиона рублей может взять на себя роль тамады.

Снижение цен на выступление вероятно связано с тем, что экономическая ситуация в стране складывается в 2020 году крайне неблагоприятно из-за пандемии. Интернет-пользователи пошутили, что действуют так называемые ковидные скидки.

Самым дорогим артистом оказался Сергей Шнуров, который запросил 150 тысяч долларов за своё выступление на новогоднем празднике.