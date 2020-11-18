Сергей Шнуров дал Лозе ещё один повод подать на него в суд

Сергей Шнуров как всегда оказался скор на эпиграммы. Солист группы "Ленинград" в очередной раз блеснул остроумием.

Юрий Лоза своим заявлением по поводу того, что подает на Сергея Шнурова в суд, дал певцу хороший повод поиронизировать.

Исполнитель общается с публикой в своём Instagram-аккаунте исключительно на языке рифм.

Юрий Лоза обзавёлся еще одной уликой против Шнурова, который в своём поэтическом творчестве снова его не пощадил.

В суд, где Юрий Эдуардович собирается защищать свои честь и достоинство против посягательств язвительного сочинителя эпиграмм, Лоза может нести ещё одно стихотворное послание интернет-тролля.

Под фото Юрия Лозы музыкант опубликовал беспощадные строки.