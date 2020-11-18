Сергей Шнуров как всегда оказался скор на эпиграммы. Солист группы "Ленинград" в очередной раз блеснул остроумием.
Юрий Лоза своим заявлением по поводу того, что подает на Сергея Шнурова в суд, дал певцу хороший повод поиронизировать.
Исполнитель общается с публикой в своём Instagram-аккаунте исключительно на языке рифм.
Юрий Лоза обзавёлся еще одной уликой против Шнурова, который в своём поэтическом творчестве снова его не пощадил.
В суд, где Юрий Эдуардович собирается защищать свои честь и достоинство против посягательств язвительного сочинителя эпиграмм, Лоза может нести ещё одно стихотворное послание интернет-тролля.
Под фото Юрия Лозы музыкант опубликовал беспощадные строки.
"Дни последние вечность несут!
Собирается мёртвое воинство!
Хочет как-то поднять через суд
Ущемленное мини-достоинство", — написал Шнуров в своём микроблоге.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.