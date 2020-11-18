Напрасно Анджелина Джоли пыталась поменять судью, которая занимается их с Питтом бракоразводным процессом.
Актрисе показалось, что судья по имени Джон Удеркирк в своих решениях склоняется в пользу её именитого супруга.
По мнению Анджелины Джоли, это продиктовано тем, что судья является собственником юридической фирмы, которая защищает интересы Брэда Питта.
Голливудская дива объясняла, что общие дела судьи с её супругом мешают ему принимать беспристрастные решения в ходе судебного разбирательства.
В Верховном суде Калифорнии ходатайство Анджелины отстранили, так как она затянула со своей просьбой.
Актрисе указали, что ей об этом факте известно уже с 2018 года, однако она ранее не подавала прошений о смене судьи. Это показалось судейскому сообществу несвоевременным и странным.
Инсайдеры уверены, что Джоли пытается затянуть рассмотрение дело о разводе.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.