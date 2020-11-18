Джоли не удалось отстранить судью, который ведёт её бракоразводное дело

Напрасно Анджелина Джоли пыталась поменять судью, которая занимается их с Питтом бракоразводным процессом.

Актрисе показалось, что судья по имени Джон Удеркирк в своих решениях склоняется в пользу её именитого супруга.

По мнению Анджелины Джоли, это продиктовано тем, что судья является собственником юридической фирмы, которая защищает интересы Брэда Питта.

Голливудская дива объясняла, что общие дела судьи с её супругом мешают ему принимать беспристрастные решения в ходе судебного разбирательства.

В Верховном суде Калифорнии ходатайство Анджелины отстранили, так как она затянула со своей просьбой.

Актрисе указали, что ей об этом факте известно уже с 2018 года, однако она ранее не подавала прошений о смене судьи. Это показалось судейскому сообществу несвоевременным и странным.

Инсайдеры уверены, что Джоли пытается затянуть рассмотрение дело о разводе.