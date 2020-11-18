Возможно, в скором времени объявятся претенденты на наследство Романа Григорьевича.
В некоторых интервью Роман Виктюк признавался, что у него есть дочь и внуки. Официальных наследников у театрального деятеля нет, однако сам режиссёр говорил о внебрачной дочери, которая живёт во Львове.
Выдающийся деятель культуры говорил, что его дочь даже приезжала к нему на юбилей. Такое признание он делал в интервью газете "Комсомольская правда".
На вопрос, почему режиссёр скрывает своих прямых наследников от общества, Роман Григорьевич объяснял, что таким образом он защищает их от негатива, который льётся на него самого.
"Почему их всех надо держать на расстоянии? Идёт энергия отрицательная. И если в тебя она не попадает, то бьёт по близким — по тем, кто рядом. Это самое страшное, а многие не понимают. И только удивляются потом: не болел, не болел — и вдруг…. Вы поймите, злая и агрессивная энергия чужих всегда снимает покровы света с близких людей, а я этого не хочу делать", — рассказывал Виктюк изданию "Комсомольская правда".
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.