У Романа Виктюка есть внебрачная дочь и внуки

Возможно, в скором времени объявятся претенденты на наследство Романа Григорьевича.

В некоторых интервью Роман Виктюк признавался, что у него есть дочь и внуки. Официальных наследников у театрального деятеля нет, однако сам режиссёр говорил о внебрачной дочери, которая живёт во Львове.

Выдающийся деятель культуры говорил, что его дочь даже приезжала к нему на юбилей. Такое признание он делал в интервью газете "Комсомольская правда".

На вопрос, почему режиссёр скрывает своих прямых наследников от общества, Роман Григорьевич объяснял, что таким образом он защищает их от негатива, который льётся на него самого.