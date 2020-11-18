Кому достанется наследство Романа Виктюка?

Знаменитый режиссёр ушёл из жизни 17 ноября на 85 году жизни.

Журналистов заинтересовал вопрос о том, на какое наследство могут претендовать родственники выдающегося театрального деятеля.

Режиссёру принадлежала элитная квартира, окна которой выходили на Красную площадь. Данную недвижимость народному артисту подарил мэр Москвы Юрий Лужков несколько десятилетий назад. Сейчас его жильё оценивается в сумму 50 миллионов рублей.

О заграничной недвижимости именитого деятеля культуры ничего неизвестно. Заработная плата Романа Виктюка в театре составляла шесть миллионов рублей в год.

Денежных сбережений родственники Виктюка, возможно, получат немного, так как, по словам его близкой подруги, мастера сцены Валентины Талызиной, Роман Григорьевич не умел копить деньги. Талызина отмечает страсть режиссёра к дизайнерским пиджакам, которые он покупал за баснословные деньги.

Роман Виктюк состоял в браке в далёкой молодости. Детей у режиссёра нет. Известно, что на Украине проживают его родные сестры и племянница. Именно они приняли решение о том, что Роман Григорьевич будет похоронен во Львове в семейном склепе.