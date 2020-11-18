Сати Казанова рассказала, почему ушла из "Фабрики"

Экс-солистка группы "Фабрика" рассказала о своих душевных терзаниях.

Финалистка "Фабрики звёзд" Сати Казанова объяснила, что уход из коллектива объясняется её мировоззренческими исканиями.

В интервью на YouTube-канале актёра Вячеслава Манучарова Исполнительница объяснила, что её не устраивала роль "развлекалочки под водочку с селедочкой".

Внешне её жизнь складывалась успешно, однако внутри Сати, по её признанию, мучили вопросы о смысле жизни. Ей не верилось, что она создана для такой жизни.

"Казалось бы, девчонка успешная, куча поклонников. А у меня такие вопросы: 'А зачем я живу?", "Кто я?", "Какой смысл моей жизни?" Эти вопросы сами пришли, стали меня мучить. Такое терзание внутреннее: "Неужели я буду в этих юбчонках петь про девочек фабричных, и это будет мой предел?", — объяснила вокалистка в интервью Вячеславу Манучарова.

После завершения работы в группе "Фабрика" Сати долгое время не могла прийти в себя, она не знала, чем будет заниматься.

В 2012 году Казанова стала жить под руководством своего духовного наставника. Три года назад Сати вышла замуж за итальянского фотографа.