Владимир Фриске о могиле дочери: "Конфеты на мраморе не нужны"

Отец певицы призвал поклонников Жанны Фриске не засорять могилу гирлядами, конфетами и прочей мишурой.

По словам Владимира Фриске, могильная композиция его дочери на Николо-Архангельском кладбище в Москве самодостаточна и не нуждается в дополнительных украшениях.

Он особенно попросил не увешивать скульптуру Жанны Фриске всякими цветами и шарами. Родственники исполнительницы устали уже убирать с могильных плит бусы, открытки, конфеты и т.д.

"Жена все это уберет. Хотим, чтобы не было на могиле чего-то лишнего. Постоянно, как теперь выясняется, цветочки на шее и на руках на памятнике появляются", — объяснил безутешный отец певицы в интервью журналу Teleprogramma. pro.

Он сказал, что понимает, что таким образом поклонники хотят почтить память исполнительницы, однако попросил соблюдать порядок на могиле.

Владимир обратил внимание тех, кто посещает могилу его дочери, на то, что у могильных плит есть вазы для живых и искусственных цветов, а также блюда, на которые можно класть шарики.