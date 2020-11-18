Подруга жены Дзюбы рассказала, что Кристина подает на развод

В СМИ появилась информация о том, что жена нападающего ФК "Зенит" собирается расторгнуть брак с футболистом.

О таком решении сообщают люди, приближенные к семье спортсмена. По словам подруги жены футболиста, Кристина не намерена больше терпеть выходки супруга.

Она однажды уже простила ему измену, когда он закрутил роман с телеведущей "Матч ТВ" Марией Орзул, но теперь её терпение на исходе.

"Она обиделась на него. Как можно такое пропустить мимо ушей. Больше всего ей неприятно, что вся страна знает, какой она выглядит дурочкой. Он постоянно насмехается над Кристиной, ей это уже надоело, — передает слова приятельницы жены экс-капитана сборной России PopCake.

Подруга Кристины уверена, что супруге скандально известного футболиста тяжело было пережить не только публичный скандал, но и факт того, что спортсмен возможно записывал интимные кадры для какой-то другой женщины.

Сама Кристина не подтвердила подобную информацию. Жена Артёма Дзюбы никогда не даёт публичные комментарии.