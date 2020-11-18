Боярский посоветовал артистам искать другую работу

Народный артист РСФСР пристыдил коллег за то, что они жалуются на тяжёлые времена.

Михаил Боярский считает, что если актёр лишился доходов из-за ограничительных мер в период пандемии, то ему следует найти альтернативный источник заработка.

Просить денег у государства, по мнению звезды советского кино, артистам не следует.

"Какие-то льготы получать? Мне кажется, для мужчины — это стыдно. Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актёрская — всё равно должен уметь доставать деньги любым способом", — объяснил Михаил Сергеевич свою позицию "Газете.Ru".

Боярский заявил, что именно так бы он стал действовать сам. Знаменитый артист сказал, что он мог бы водить машину для того, чтобы заработать деньги.

Такие высказывания Боярского стали реакцией на то, что многие звёзды отечественного шоу-бизнеса жалуются на то, что лишись доходов из-за повсеместной отмены концертов.

Ранее Елена Воробей рассказала о проблемах представителей актёрской профессии, которые остались без работы из-за эпидемии COVID-19.