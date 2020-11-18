Композитор посчитал, что лидер группы "Ленинград" нанёс ущерб его чести и достоинству.
Началось всё с того, что президент России объявил Юрию Эдуардовичу благодарность. В тексте документа объяснялось, что похвалы главы государства Лоза удостоился за "заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
Юрий Лоза остался не очень доволен таким почестям, отметив, что рассчитывал на получение звание "Заслуженного артиста РФ".
Ситуация послужила источником вдохновения для поэтических упражнений Сергея Шнурова.
В очередном рифмованном творении Шнуров позволил себе потроллить автора хита "Плот", подчеркнув любовь Юрия Эдуардовича к критическим высказываниям.
Музыкант, ставший героем язвительного памфлета в стихах, поначалу пренебрежительно отозвался о поэтическом творении Шнурова, сказав, что "ниже его достоинства обращать внимание на эту ерунду", однако потом он изменил своё решение.
Лоза намерен защищать честь и достоинство в суде.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.