Юрий Лоза подал в суд на Сергея Шнурова

Композитор посчитал, что лидер группы "Ленинград" нанёс ущерб его чести и достоинству.

Началось всё с того, что президент России объявил Юрию Эдуардовичу благодарность. В тексте документа объяснялось, что похвалы главы государства Лоза удостоился за "заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Юрий Лоза остался не очень доволен таким почестям, отметив, что рассчитывал на получение звание "Заслуженного артиста РФ".

Ситуация послужила источником вдохновения для поэтических упражнений Сергея Шнурова.

В очередном рифмованном творении Шнуров позволил себе потроллить автора хита "Плот", подчеркнув любовь Юрия Эдуардовича к критическим высказываниям.

Музыкант, ставший героем язвительного памфлета в стихах, поначалу пренебрежительно отозвался о поэтическом творении Шнурова, сказав, что "ниже его достоинства обращать внимание на эту ерунду", однако потом он изменил своё решение.

Лоза намерен защищать честь и достоинство в суде.