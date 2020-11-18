Светличная о Дрожжиной и Цивине: "Они такие липучие"

Светлана Светличная рассказала о своём впечатлении от общения с супругами, которых подозревают в мошеннических действиях по отношению к вдове Алексея Баталова.

Актриса вспомнила, что супружеская пара пыталась завязать с ней дружбу, расточая в её адрес комплименты.

"Они такие липучие", — охарактеризовала звезда советского кино супружескую чету, доверие к которой пошатнулось в связи с последними событиями.

Звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная объяснила, что на интуитивном уровне поняла неискренность Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, к которым предъявляет претензии вдова Алексея Баталова.

"Тогда я еще задумалась, а почему эта пара со мной держит связь? И узнав про историю с наследством Алексея Баталова, подумала: "Слава Богу, что меня пронесло", — объяснила актриса в интервью журналу Teleprogramma. pro.

Светлана Светличная, у которой не складываются отношения с родственниками, по мнению знакомых актрисы, может стать лёгкой добычей аферистов, польстившихся на имущество заслуженной артистки РСФСР.

Светлана Афанасьевна, однако, не отличается доверчивостью. Артистка не доверяет не только посторонним, но и собственным невестке и внучке.

Актриса объяснила, что изначально так общалась с Дрожжиной и Цивиным, что у них отпало всякое желание продолжать ей звонить.