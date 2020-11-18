Федосеева-Шукшина просит Бастрыкина защитить её от мужа

Народная артистка РСФСР уверена, что Алибасов не оставит её в покое, пока не отберёт жильё.

Лидия Федосеева-Шукшина добилась через суд отмены дарственной, согласно которой её квартира переходит в собственность Бари Алибасову.

Бари Каримович, однако, на этом не успокоился. Он подал апелляцию, что послужило поводом для актрисы подать на развод со своим "предприимчивым" супругом.

Адвокат Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник обнаружила, что в договоре прописана сумма 1,39 млн рублей. Юрист предположила, что Алибасов попытается взыскать с актрисы данную сумму, раз уж недвижимость "уплыла" из его рук.

Такие поползновения супруга, по словам представителя актрисы, негативно сказываются на здоровье Лидии Николаевны.

"Мы боимся, что с таким напором, претензиями, требованиями и оскорблениями, которые сторона Алибасова и Моцаря допускает в её адрес, каждая новая атака может иметь трагический исход", — объясняет Юлия Вербицкая-Линник.

Чтобы защитить своё имущество, Лидия Федосеева-Шукшина обратилась с письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой защитить её права.