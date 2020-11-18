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Анна Седокова заложила крестик, чтобы купить квартиру в ипотеку

В 2019 году, когда актёры ещё не столкнулись с понятием "коронакризис", певица приобрела жильё в центре Москвы.

Анна Седокова заложила крестик, чтобы купить квартиру в ипотеку

Квартиру площадью 200 квадратных метров стоимостью 58 миллионов рублей исполнительница купила в ипотеку. Анна Седокова каждый месяц вносит в счёт уплаты жилищного кредита почти полмиллиона рублей. Кроме того, артистка делает в жилье своей мечты солидный ремонт.

Певица рассказала, с каким трудом ей одобрили ипотеку. Ей не хватало денег на первоначальный взнос, который составлял 30% от стоимости жилья. Такой суммы у многодетной мамы не было, поэтому она стала думать, где взять деньги.

"Что тут началось! Меня охватило полнейшее отчаяние. Помню, как сижу в туалете на полу и размышляю над тем, что надо продать свой крестик, чтобы наскрести денег. В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард. Как я ревела там, в этом ломбарде! Меня спрашивают: сдаем? Сдаем, говорю. А сама плачу", — рассказала Седокова в беседе с журналистами журнала "Теленеделя".

Сейчас певица с мужем баскетболистом Янисом Тиммой и детьми живёт на съёмной квартире, мечтая о том дне, когда она сможет переехать в элитную квартиру в центре Москвы.

Интернет-пользователей такие истории почему-то не трогают. Наоборот, подобные рассказы вызывают у людей раздражение.

"Это до какого же отчаяния нужно дойти, что сдать в ломбард крестик ради квартиры за 58 миллионов рублей", — язвят хейтеры.

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