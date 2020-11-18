Продюсер Фомин: наши звёзды без новогоднего "чёса" не останутся

Несмотря на строгие запреты властней на проведение новогодних корпоративов, любимый россиянами праздник отменить никому не удастся. И звёзды эстрады смогут поправить пошатнувшееся финансовое положение.

В этом абсолютно уверен продюсер Андрей Фомин.

По его словам, корпоративы всё равно будут. Их просто перенесут в частные загородные дома.

В беседе с корреспондентом Nation News шоумен заявил:

"Сейчас все бизнесмены обзавелись большими загородными домами. Там и соберут гостей. И артистов пригласят. И деньги им немалые заплатят.

Понятно, что никакой Роскомнадзор никогда не проедет на территорию закрытого поселка. Поэтому у артистов будет много заказов, ведь русские люди никогда не будут грустно сидеть у телевизора, даже если будет вокруг чума".