Продюсер Фомин: наши звёзды без новогоднего "чёса" не останутся

Несмотря на строгие запреты властней на проведение новогодних корпоративов, любимый россиянами праздник отменить никому не удастся. И звёзды эстрады смогут поправить пошатнувшееся финансовое положение.
В этом абсолютно уверен продюсер Андрей Фомин.
По его словам, корпоративы всё равно будут. Их просто перенесут в частные загородные дома.
В беседе с корреспондентом Nation News шоумен заявил:
"Сейчас все бизнесмены обзавелись большими загородными домами. Там и соберут гостей. И артистов пригласят. И деньги им немалые заплатят.
Понятно, что никакой Роскомнадзор никогда не проедет на территорию закрытого поселка. Поэтому у артистов будет много заказов, ведь русские люди никогда не будут грустно сидеть у телевизора, даже если будет вокруг чума".
Таким образом Фомин прокомментировал массовые жалобы звёзд российского шоу-биза на бедственное положение из-за пандемии:
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