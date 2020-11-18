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Вика Цыганова: нельзя запрещать носить натуральный мех

Певица и дизайнер одежды Вика Цыганова, основательница бренда TSIGANOVA, возмущена призывами запретить носить одежду с натуральными мехом и кожей.

Вика Цыганова: нельзя запрещать носить натуральный мех

Выступая на пресс-конференции в медиацентре "Патриот", Цыганова посетовала, что, создавая свою новую коллекцию она вынуждена была отказаться от" традиционных для русского стиля мехов", как того требует рыночная конъюнктура — все по европейским стандартам.

Певица считает, что отказ европейцев от натурального меха связан прежде всего с климатом, ведь в Европе зима не такая суровая, как в России.

"Сравните их погоду с нашей Якутией и Сибирью, — говорит Цыганова. — И, кстати, там люди испокон веков занимаются охотой. Они семьи этим промыслом кормят. Ничего другого делать не умеют. Именно поэтому в России нельзя запрещать традиции, связанные с добычей пушнины".

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