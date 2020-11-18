Собчак похвасталась модным луком и авоськой Prada

Журналистка опубликовала в Instagram-аккаунте модный лук.

Ксения Собчак сфотографировалась в наряде от модных дизайнеров. Она облачилась в джинсовую рубашку, юбку, твидовый пиджак и обувь, похожую на резиновые сапоги, дав ссылки на аккаунты создателей модных предметов гардероба.

Журналистка уверила, что не рекламирует бренды одежды, её стремление рассказать об авторах своего наряда продиктовано исключительно стремлением поддержать отечественных дизайнеров.

"За это предложение никто не платил. От души. Потому что люблю стиль. И люблю поддерживать российских дизайнеров", — объяснила ведущая в посте под фото. "А че? Мило и безвкусненько", — оценили фолловеры наряд Ксении Анатольевны.

Ретро-образ Ксении Анатольевны дополнялся интересной деталью из советского быта.

"Авоська Прада отлично вписалась в лук", — сообщила Собчак.

Именно авоська в руках журналистки больше всего порадовала подписчиков.