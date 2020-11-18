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Александр Гудков назвал Антона Лапенко "выскочкой"

В беседе с Ириной Шихман шоумен Александр Гудков не сумел скрыть зависть к успехам коллеги по шоу-бизнесу.

Александр Гудков назвал Антона Лапенко "выскочкой"

Он сопоставил свои проекты с начинаниями блогера Антона Лапенко, который в этом году был признал лучшим "Юмористом года", по версии журнала Glamour, а также "Человеком года", по версии GQ Russia.

"Вы поражаете, у Вас в этом году столько замечательных проектов", — сказала Шихман.

"Вы опять давите на больную мозоль? Я фильм выпустил, сериал запустим, шоу есть, клипчики тоже. А у Лапенко что — фильм, шоу, сериал, а клипчиков нет. Этот его советский инженер, кому это смешно? А этот его рокер? Я создам своё шоу и назову его "Гудков внутри Лапенко", — заявил Гудков.

"Это звучит как-то двусмысленно", — пошутила Ирина.

Шоумен, который стал известен благодаря игре в команде КВН "Фёдор Двинятин", приводил доводы в свою пользу.

"Зато я у Дудя был вперёд, чем он", — объяснил Гудков.

"Но Вы были в групповом выпуске, а он в сольном", — не щадила чувства Гудкова Шихман.

"Я своё шоу сделаю, а он выскочка", — парировал Александр.

"Все наладится, снимите сериал какой-нибудь. Перестаньте, Саш, Вы самый лучший", — поспешила успокоить Гудкова журналистка.

Александр Гудков знаком с Лапенко и даже однажды снялся в его вайне про голубей. Именно он инициировал приглашение Лапенко в шоу "Вечерний Ургант", где блогер впервые появился в небольшой сценке на политическую тему.

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