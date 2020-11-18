В беседе с Ириной Шихман шоумен Александр Гудков не сумел скрыть зависть к успехам коллеги по шоу-бизнесу.
Он сопоставил свои проекты с начинаниями блогера Антона Лапенко, который в этом году был признал лучшим "Юмористом года", по версии журнала Glamour, а также "Человеком года", по версии GQ Russia.
"Вы поражаете, у Вас в этом году столько замечательных проектов", — сказала Шихман.
"Вы опять давите на больную мозоль? Я фильм выпустил, сериал запустим, шоу есть, клипчики тоже. А у Лапенко что — фильм, шоу, сериал, а клипчиков нет. Этот его советский инженер, кому это смешно? А этот его рокер? Я создам своё шоу и назову его "Гудков внутри Лапенко", — заявил Гудков.
"Это звучит как-то двусмысленно", — пошутила Ирина.
Шоумен, который стал известен благодаря игре в команде КВН "Фёдор Двинятин", приводил доводы в свою пользу.
"Зато я у Дудя был вперёд, чем он", — объяснил Гудков.
"Но Вы были в групповом выпуске, а он в сольном", — не щадила чувства Гудкова Шихман.
"Я своё шоу сделаю, а он выскочка", — парировал Александр.
"Все наладится, снимите сериал какой-нибудь. Перестаньте, Саш, Вы самый лучший", — поспешила успокоить Гудкова журналистка.
Александр Гудков знаком с Лапенко и даже однажды снялся в его вайне про голубей. Именно он инициировал приглашение Лапенко в шоу "Вечерний Ургант", где блогер впервые появился в небольшой сценке на политическую тему.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.