Ксения Собчак набросилась на "инфоцыган"

В Instagram-аккаунтах звёзд "пасутся" люди, которые рассказывают свои слёзные истории под постами знаменитостей.

Под каждым постом медийных персон попрошайки оставляют свои комментарии, выклянчивая деньги у доверчивых граждан.

Подписчики шоуменов настолько привыкли к однотипным воззваниям, что они уже стали предметом для шуток.

"Я не понял, где тот пенсионер, у которого сгорел дом?" — пишут фолловеры, не найдя привычных комментариев с просьбами оказать финансовую помощь.

Ксению Собчак сравнили в Сети с крупной рыбой, вокруг которой пасется немало интернет-паразитов.

Терпение журналистки лопнуло, и она отчитала Instagram-прихлебателей, призвав всех делать деньги честно.