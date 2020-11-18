В Instagram-аккаунтах звёзд "пасутся" люди, которые рассказывают свои слёзные истории под постами знаменитостей.
Под каждым постом медийных персон попрошайки оставляют свои комментарии, выклянчивая деньги у доверчивых граждан.
Подписчики шоуменов настолько привыкли к однотипным воззваниям, что они уже стали предметом для шуток.
"Я не понял, где тот пенсионер, у которого сгорел дом?" — пишут фолловеры, не найдя привычных комментариев с просьбами оказать финансовую помощь.
Ксению Собчак сравнили в Сети с крупной рыбой, вокруг которой пасется немало интернет-паразитов.
Терпение журналистки лопнуло, и она отчитала Instagram-прихлебателей, призвав всех делать деньги честно.
"Как же меня …. (замучили) Владимир-инвалид, девочка, нашедшая собачку со сломанной лапкой, и голож..е эксперты со своими марафонами "начни зарабатывать прямо сегодня". Какое-то сборище мошенников и попрошаек. Не ведитесь и не поощряйте. Поощряйте честный контент и честную рекламу", — написала Ксения Анатольевна в своём микроблоге.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.