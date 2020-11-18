Елена Воробей продолжила разговор о бедствующих артистах

Артистку возмутило то, что представители СМИ вырвали её слова из контекста.

Юмористка объяснила, как появилось в СМИ её заявление.

"Вчера мне позвонила некая "журналистка" и спросила о том, как в нынешних реалиях живётся артистам, и поддерживаю ли я идею Валерия Меладзе не участвовать в новогодних съёмках. Я ответила достаточно полно и понятно, но она сочла нужным опубликовать лишь то, что я прошу для артистов "скидку на продукты", — рассказала Елена Воробей в своём Instagram-аккаунте.

Хейтеры довольно агрессивно восприняли рекомендацию о льготных продуктах для артистов.

"Постыдились бы! По пять квартир имеют, дома, машины и пенсии … Накопили на три жизни вперёд и всё с простыми людьми сравниваются!" — комментируют в Сети слова юмористки интернет-пользователи.

Позже актриса выложила видео, в котором ещё раз разъяснила свою позицию по данному вопросу.

"Людей из шоу-бизнеса, которые живут на широкую ногу и получают многомиллионные гонорары, не так много. В основном все самозанятые и ИПэшники", — сказала артистка в своём видеообращении.

В своём микроблоге она написала объёмный пост, в котором подробно прописала проблемы, с которыми столкнулись артисты в период пандемии.

Юмористка объяснила, что не видит логики и здравого смысла в том, чтобы заставлять артистов выступать в полупустых залах, при том, что в других сферах жизни всё остаётся по-прежнему.