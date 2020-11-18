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Экс-жена Джигарханяна пишет в соцсети о "выдающемся актёре своей эпохи"

В своём Instagram-аккаунте пианистка начала цикл публикаций, посвящённых памяти Армена Джигарханяна.

Экс-жена Джигарханяна пишет в соцсети о "выдающемся актёре своей эпохи"

Виталина Цымбалюк-Романовская решила делиться с подписчиками воспоминаниями о великом актёре Армене Джигарханяне, с которым её связывал длительный период жизни.

"Наша с вами потеря действительно очень велика. Её нельзя недооценивать", — написала женщина в своём микроблоге.

Виталина выкладывает чёрно-белые кадры (фото и видео), на которых её бывший супруг запечатлён в театре и дома.

Женщина не решилась прийти на похороны бывшего мужа, так как, по её словам, опасалась негативной реакции родственников Джигарханяна, которые недолюбливают Виталину. Кроме того, пианистка объяснила, что хотела бы запомнить Армена Борисовича живым.

Публикации Цымбалюк-Романовской в социальных сетях, посвящённые памяти Джигарханяна, исполнены почтения. Она называет бывшего супруга "выдающимся актёром своей эпохи".

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