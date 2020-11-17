У Агутина есть шанс стать победителем американской "Песни года"

Российский певец и автор песен Леонид Агутин оказался в финале популярного американского шоу USA Songwriting Competition. Эстрадного артиста номинировали сразу по двум категориям: лирическая песня и мировая музыка.

Успех ему принес альбом La Vida Cosmopolita, все 11 композиций в котором звучат на испанском. Ранее эти же музыкальные произведения позволили Агутину оказаться в списке счастливчиков, которые могут получить Grammy-2021. Причем российский артист значится в пяти разных категориях.

"Западная аудитория и профессиональное сообщество продолжают баловать меня и моих замечательных коллег, работавших над проектом La Vida Cosmopolita. На этот раз я, Ал Ди Меола и Алекс Сино стали финалистами 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition", — написал певец в Instagram.

Агутин уточнил, что результаты объявят 20 ноября.