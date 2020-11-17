Накануне сообщалось, что дрессировщик выписался из больницы. Мать Аскольда Запашного рассказала, что сейчас её сын находится дома и отдыхает.

"Всё хорошо, даю вам слово, всё прекрасно. Он дома, отдыхает. Его в два часа ночи уже выписали. Молодцы врачи, им большое уважение. Его мгновенно обследовали, ничего не нашли, ну бывает такое", — сообщила Татьяна Запашная.