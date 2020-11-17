Волочкова поддержала Дзюбу: "У меня таких видео до фига и больше"

Анастасия Волочкова убеждена, что никто не имеет право плохо говорить в адрес футболиста Артёма Дзюбы, поскольку он занимался самоудовлетворением в гостиничном номере, а не на футбольном поле.

Спортсмен никого не изнасиловал и не убил, поэтому не сделал ничего плохого. Более того, Волочкова заявила, что у неё подобных видео "до фига и больше".

Досталось от балерины и Станиславу Черчесову, которого она назвала предателем.