Анастасия Волочкова убеждена, что никто не имеет право плохо говорить в адрес футболиста Артёма Дзюбы, поскольку он занимался самоудовлетворением в гостиничном номере, а не на футбольном поле.
Спортсмен никого не изнасиловал и не убил, поэтому не сделал ничего плохого. Более того, Волочкова заявила, что у неё подобных видео "до фига и больше".
Досталось от балерины и Станиславу Черчесову, которого она назвала предателем.
"Вместо того чтобы защитить своего человека, он взял его и просто предал!" — отметила Волочкова.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.