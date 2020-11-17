Валерий Меладзе допустил, что может отказаться от съёмок в новогодних "голубых огоньках" из-за неоднозначной реакции россиян на его недавнее заявление.

Ранее певец призывал своих коллег игнорировать новогодние телешоу из-за ограничительных мер.

"Персоной нон грата я не буду точно, потому что ни к чему такому экстремальному я не призывал. Посмотрим, как решат каналы. Скорее всего, я сам решу не сниматься, раз уж такая реакция на мой пост", — пояснил артист.