Веденеева оценила актёрский талант Джигарханяна

Татьяна Веденеева в день похорон Армена Джигарханяна призналась, что многому научилась у легендарного артиста. Актриса очень сожалеет о его смерти.

"Наверняка вы знаете знаменитую эпиграмму Гафта: "Гораздо меньше на Земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян". А ролей в кино у Армена Борисовича, кажется, около трехсот. Так вот, я, например, сожалею, что это число — не в десять раз больше, потому что уверена, что и три тысячи его ролей были бы абсолютно разными и незабываемыми", — отметила Веденеева.

Напомним, 17 ноября в Московском драматическом театре проходит церемония прощания с Арменом Джигарханяном, который скончался 14 ноября.