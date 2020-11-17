Бывший концертный директор Светланы Лободы Стас Пшеницын рассказал, почему певица конфликтует с Ани Лорак.

По его словам, Лорак имеет хорошие вокальные данные, чего нет у Лободы.

"Лорак — вокалистка. Света — певица со средними вокальными данными, которая не в состоянии отработать весь концерт в живую… Она работает концерт с использованием живого звука, дабл-трека (то есть голос прописан, он приглушен, а она поет поверх) и плюсовой фонограммы (буквально две песни в концерте, когда ей нужно отдохнуть)", — пояснил Пшеницын.