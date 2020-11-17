Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.
После этого девушка подверглась травле. Однако это не самое страшное. Оказалось, что после этого от неё отрёкся родной сын.
Веретенникова не захотела воспитывать ребёнка и бросила его в больнице. Теперь мальчика воспитывают родители отца.
"Такая мама мне не нужна. У меня есть любящая семья и это самое главное. А что происходит с Натальей Веретенниковой, я не хочу знать", — отметил мальчик.
Похороны Армена Джигарханяна запланированы на 17 ноября, однако Гоген Солнцев решил нелестно высказаться в адрес актёра.