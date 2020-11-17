Сын блогерши, слившей видео с Дзюбой, отрёкся от матери

Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.

После этого девушка подверглась травле. Однако это не самое страшное. Оказалось, что после этого от неё отрёкся родной сын.

Веретенникова не захотела воспитывать ребёнка и бросила его в больнице. Теперь мальчика воспитывают родители отца.