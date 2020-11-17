Лера Кудрявцева на мероприятиях держится от всех в стороне

Лера Кудрявцева часто ведёт различные светские мероприятия и приветливо ведёт себя с коллегами. При награждении артистов она постоянно обнимает их и душевно поздравляет.

Однако на последней церемонии First Ladies Awards Russia телеведущая решила обезопасить себя и держаться в стороне от выходящих на сцену женщин.