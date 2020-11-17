Лера Кудрявцева часто ведёт различные светские мероприятия и приветливо ведёт себя с коллегами. При награждении артистов она постоянно обнимает их и душевно поздравляет.
Однако на последней церемонии First Ladies Awards Russia телеведущая решила обезопасить себя и держаться в стороне от выходящих на сцену женщин.
"Обнимать и целоваться, как мы любим, по три раза в щечку сегодня не будем. Сами понимаете: коронавирус и все такое. Давайте этого избегать", — позже объяснила поведение Кудрявцева.
Похороны Армена Джигарханяна запланированы на 17 ноября, однако Гоген Солнцев решил нелестно высказаться в адрес актёра.