Елена Воробей попросила у правительства продуктовых льгот для артистов

Клоунесса Елена Воробей призвала правительство страны обратить внимание положение, в котором оказались в 2020 году представители шоу-бизнеса из-за коронавирусных ограничений и дать артистам льготы на приобретение продуктов.

По словам заслуженной артистки РФ, "некоторые люди" заблуждаются, считая артистов "небожителями", которым все достается бесплатно.

"Мы живём точно также, как все те, кто приходит на наши концерты: платим за коммуналку, в магазинах нам ничего бесплатно не дают, как и аптеках тоже. И поэтому мы оказались в очень непростой ситуации. Многие в долгах, в ипотеках, у многих неработающие родители, дети школьного возраста. Возмущение мое уже на этапе кипения", — подчеркнула Воробей в эксклюзивном интервью ТК Звезда.

Кроме того, артистка поделилась, с какими ещё, помимо бытовых, трудностями сталкиваются труженики шоу-бизнеса, вынужденные сейчас работать в на четверть заполненных залах:

постоянные расходы, которые не зависят от количества зрителей в зале — аренда помещения, оплата аппаратуры, гардеробных.

"Всё это стоит,как обычно. Только мы работаем за 25%", - пожаловалась Елена.

Но больше всего юмористку возмущает тот факт, что "от государства артистам помощи нет":