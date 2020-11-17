Сериал "Перевал Дятлова" спровоцировал скандал

Родственники погибшей туристической группы ничего не знали о выходе сериала. Создатели картины не связывались с ними и не спрашивали их разрешения об упоминании реальных имён.

Не исключено, что они подадут иск в суд на создателей сериала. Однако адвокат Сергей Жорин считает, что у них мало шансов на победу.