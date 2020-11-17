Родственники погибшей туристической группы ничего не знали о выходе сериала. Создатели картины не связывались с ними и не спрашивали их разрешения об упоминании реальных имён.
Не исключено, что они подадут иск в суд на создателей сериала. Однако адвокат Сергей Жорин считает, что у них мало шансов на победу.
"Если просто использовали имена, то шансов, думаю, нет. Если использовали изображения, фотографии, то шансы увеличиваются, но тоже несущественно. Есть статья 152, часть 1 Гражданского кодекса (Охрана изображения гражданина). Сходство актеров и реальных людей — это вообще оценочная категория и крайне слабая позиция, которая не подлежит проверке", — пояснил правозащитник.
Похороны Армена Джигарханяна запланированы на 17 ноября, однако Гоген Солнцев решил нелестно высказаться в адрес актёра.