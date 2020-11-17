Известный актёр Сергей Безруков рассказал, что не планирует играть роли маньяков и насильников, поскольку не хочет, чтобы в таком образе его видели дети.
"Я никогда не сыграю зло. Я сразу думаю, что это кино посмотрят мои дети. Я и так переживаю, что лет через 15 они посмотрят «Бригаду», и для них будет непривычно видеть папу в таком амплуа", - отметил артист.
Также Безруков заявил, что не будет сниматься в продолжении "Бригады".
"Не снимусь в продолжении «Бригады». Это пройденный этап. Если вы хотите посмотреть, как жили эти люди в 90-е, включите хороший 15-серийный сериал. Невозможно перенести Сашу Белого в современные реалии. Нужно менять героя, но люди это не примут", - добавил актёр.
Похороны Армена Джигарханяна запланированы на 17 ноября, однако Гоген Солнцев решил нелестно высказаться в адрес актёра.