Сергей Безруков не будет сниматься в продолжении "Бригады"

Известный актёр Сергей Безруков рассказал, что не планирует играть роли маньяков и насильников, поскольку не хочет, чтобы в таком образе его видели дети.

"Я никогда не сыграю зло. Я сразу думаю, что это кино посмотрят мои дети. Я и так переживаю, что лет через 15 они посмотрят «Бригаду», и для них будет непривычно видеть папу в таком амплуа", - отметил артист.

Также Безруков заявил, что не будет сниматься в продолжении "Бригады".