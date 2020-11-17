Ургант: с Митей Хрусталёвым всё хорошо

Иван Ургант в своём ежевечернем шоу ответил всем "тысячам позвонившим" ему с вопросом о Дмитрии Хрусталёве:

"С Митей всё хорошо!"

И в качестве доказательства показал самого Дмитрия, который вышел на связь со студией по видео.

«Малыш, как ты нас всех напугал!» - поприветствовал его Ургант.

Хрусталёв сообщил, что с ним всё хорошо и он "горд, что замкнул на себе секс-скандалы с Тарзаном и Дзюбой":

"Дзюба перебил Тарзана, я перебил Дзюбу - у нас замкнулось всё, - сострил экс-ведущий Comedy Woman.

В планах у него, по его словам, дальнейшее восстановление здоровья, согласно всем предписаниям врачей.

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