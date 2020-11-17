Ургант: с Митей Хрусталёвым всё хорошо

Иван Ургант в своём ежевечернем шоу ответил всем "тысячам позвонившим" ему с вопросом о Дмитрии Хрусталёве:
"С Митей всё хорошо!"
И в качестве доказательства показал самого Дмитрия, который вышел на связь со студией по видео.
«Малыш, как ты нас всех напугал!» - поприветствовал его Ургант.
Хрусталёв сообщил, что с ним всё хорошо и он "горд, что замкнул на себе секс-скандалы с Тарзаном и Дзюбой":
"Дзюба перебил Тарзана, я перебил Дзюбу - у нас замкнулось всё, - сострил экс-ведущий Comedy Woman.
В планах у него, по его словам, дальнейшее восстановление здоровья, согласно всем предписаниям врачей.
Реаниматолог озвучил возможные причины быстрой выписки Хрусталёва
Похороны Армена Джигарханяна запланированы на 17 ноября, однако Гоген Солнцев решил нелестно высказаться в адрес актёра.