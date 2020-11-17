Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы, прибыл в ИК-4, расположенную в посёлке Алексеевка Белгородской области. Ту самую, где раньше "сидели" футболисты Кокорин и Мамаев.
Как рассказал СМИ правозащитник Аркадий Бармин, пока Ефремов проходит карантин в СИЗО и непосредственно "в зоне" ещё не был.
Но там к приёму "звёздного сидельца" готовы.
"Опасных рецидивистов там нет, порядки лояльные… Ефремову пойдут навстречу, обеспечат особые условия. Будут обращаться по имени-отчеству, уважительно. Руки ему заламывать, конечно, никто не станет", — говорит правозащитник.
Ему вторит другой член ОНК, Олег Анфиногенов:
"Бытовые условия в этой колонии прекрасные, заключённых тяжелой работой не утруждают, зарплату платят. Кормят хорошо. Необходимая медпомощь есть".
А учитывая, что, как ранее сообщала "Правда.Ру", вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников лично пообещал, что "в колонию будут часто приезжать проверки", сидеть Ефремову точно будет "не напряжно".
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