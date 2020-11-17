Из московской осени Волочкова с новым любимым сбежала на Мальдивы

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова, устав от московских холодов, в компании своего таинственного возлюбленного уехала отдыхать на Мальдивы.

Об этом балерина сообщила в инстаграм, поделившись видео тёплого приёма, оказанного ей аборигенами:

"Какая тёплая и приятная встреча меня на мальдивском острове!🙏🌺🔥 Мы с любимым прилетели отдохнуть, сбежав от всех!🙏🌺😊🔥❤️🩰😉 Такойтрогательный приём!!!🙏", - написала Волочкова.

Продолжая интриговать фолловеров, Анастасия не раскрывает, кто её таинственный спутник.

Напомним, что ранее она показала "кусочек тела" возлюбленного, продемонстрировав на нём свой знаменитый шпагат:

Волочкова порадовала поклонников очередным шпагатом