Из московской осени Волочкова с новым любимым сбежала на Мальдивы

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова, устав от московских холодов, в компании своего таинственного возлюбленного уехала отдыхать на Мальдивы.
Об этом балерина сообщила в инстаграм, поделившись видео тёплого приёма, оказанного ей аборигенами:
"Какая тёплая и приятная встреча меня на мальдивском острове!🙏🌺🔥 Мы с любимым прилетели отдохнуть, сбежав от всех!🙏🌺😊🔥❤️🩰😉 Такойтрогательный приём!!!🙏", - написала Волочкова.
Продолжая интриговать фолловеров, Анастасия не раскрывает, кто её таинственный спутник.
Напомним, что ранее она показала "кусочек тела" возлюбленного, продемонстрировав на нём свой знаменитый шпагат:
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