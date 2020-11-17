Аскольд Запашный экстренно госпитализирован. Не COVID

В Москве поздно вечером 16 ноября госпитализирован худрук Большого Московского госцирка Аскольд Запашный.

По данным СМИ, госпитализация не связана с коронавирусом.

Собственный источник из окружения народного артиста сообщил РЕН ТВ, что у Запашного резко снизилось артериальное давление и температура тела, появились боли в груди.

Артист доставлен в Первую Градскую больницу и пока находится в реанимации. Состояние оценивается как "средней тяжести".