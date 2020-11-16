Певец Лев Лещенко опроверг информацию о своём трудном финансовом положении. Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что Лещенко и многие эстрадные артисты, у которых не было сбережений, испытывают нужду. По словам певца, несмотря на то что сейчас он не работает, ему удаётся содержать свой коллектив.
"Пишут всякую белиберду — якобы я жалуюсь, что попал в бедственное положение. Но я никуда не попадал, я в прекрасном положении. Я говорю о бедных артистах, которые на сегодняшний день не зарабатывают ни копейки. Этим людям надо помогать.
Сам я достаточно обеспеченный человек, я не страдаю, я содержу 20 человек из своего коллектива, у меня благотворительный фонд. Помогаю своим артистам, плачу из фонда деньги, не работая сейчас. Содержу коллектив, помогают детскому дому для детей с ограниченными возможностями. Помогаю студентам ГИТИСа, в течение пяти лет помогаю своему однокурснику, который не справляется — перевожу ему по 30-40 тыс. рублей каждый месяц", — рассказал артист в интервью "Радио 1".
Певец пояснил, что в интервью радиостанции "Говорит Москва" он говорил не о своём финансовом положении, а о положении артистов, которые не работают в государственных учреждениях.
"Я говорил об артистах, которые работают не в бюджетной сфере, не заняты ни в оперных, ни в драматических театрах, ни в филармониях. Это коммерческие концертные организации. Я, мои коллеги-артисты, начиная с Киркорова, Баскова и прочих селебрити, сейчас не работают, но обязаны содержать свои коллективы. Но если нет работы, нет никакого дохода. Мы живём с того, что мы зарабатываем. Мы у государства не берём ни копейки денег, а государству при этом платим налоги", — пояснил собеседник "Радио 1".
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.