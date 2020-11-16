"Я небедный человек": Лещенко опроверг слухи о финансовых проблемах

Певец Лев Лещенко опроверг информацию о своём трудном финансовом положении. Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что Лещенко и многие эстрадные артисты, у которых не было сбережений, испытывают нужду. По словам певца, несмотря на то что сейчас он не работает, ему удаётся содержать свой коллектив.

"Пишут всякую белиберду — якобы я жалуюсь, что попал в бедственное положение. Но я никуда не попадал, я в прекрасном положении. Я говорю о бедных артистах, которые на сегодняшний день не зарабатывают ни копейки. Этим людям надо помогать. Сам я достаточно обеспеченный человек, я не страдаю, я содержу 20 человек из своего коллектива, у меня благотворительный фонд. Помогаю своим артистам, плачу из фонда деньги, не работая сейчас. Содержу коллектив, помогают детскому дому для детей с ограниченными возможностями. Помогаю студентам ГИТИСа, в течение пяти лет помогаю своему однокурснику, который не справляется — перевожу ему по 30-40 тыс. рублей каждый месяц", — рассказал артист в интервью "Радио 1".

Певец пояснил, что в интервью радиостанции "Говорит Москва" он говорил не о своём финансовом положении, а о положении артистов, которые не работают в государственных учреждениях.