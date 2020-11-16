Меладзе хочет выступать в "красных зонах" ковидных больниц

Валерий Меладзе опубликовал видеообращение, в котором попросил медиков пустить его в "красные зоны" ковидных больниц.

Певец хочет выступать перед больными, оказывая им поддержку. Он отметил, что его слова не являются пиар-акцией.

"Я просто хочу быть рядом с вами, хочу вам помочь и применить свои силы и свои умения", — добавил Меладзе.

Ранее певец сделал ещё одно резонансное заявление, он призвал своих коллег бойкотировать новогодние "голубые огоньки".