Валерий Меладзе опубликовал видеообращение, в котором попросил медиков пустить его в "красные зоны" ковидных больниц.
Певец хочет выступать перед больными, оказывая им поддержку. Он отметил, что его слова не являются пиар-акцией.
"Я просто хочу быть рядом с вами, хочу вам помочь и применить свои силы и свои умения", — добавил Меладзе.
Ранее певец сделал ещё одно резонансное заявление, он призвал своих коллег бойкотировать новогодние "голубые огоньки".
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.