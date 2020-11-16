Актёр Пётр Фёдоров не стесняется, что имеет различные вредные привычки. Артист утверждает, что за свою жизнь научился их "уважать".

"Я в том возрасте, когда вредные привычки стоит начинать уважать. Некоторые из них с нами дольше, чем любимые люди. Стоит ли от них избавляться и небрежно разбрасываться? И в этом кейсе не только сигареты, пиво или спорт и трудоголизм. Думаю, самая опасная привычка для многих наших коллег — затягивать с детьми, — пояснил он.

Люблю лежать на диване, пить пиво и смотреть порно. Но хочется чаще", — рассказал Фёдоров о занятиях в свободное от работы время.