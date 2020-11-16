Известная певица и член Общественной палаты Диана Гурцкая заболела коронавирусом.

Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на её брата Роберта Гурцкого.

"Несмотря на все меры предосторожности, где-то не уберегли Диану… Она никак не могла отказать людям, несмотря на наши уговоры. Свою роль сыграло и то, что летом при тестировании у Елены Малышевой анализ показал наличие у Дианы антител. Скорее всего, она бессимптомно переболела в начале зимы. Однако этого иммунитета хватило, к сожалению, ненадолго", — пояснил он.