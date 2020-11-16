Гоген Солнцев устроил скандал перед похоронами Армена Джигарханяна

Похороны Армена Джигарханяна запланированы на 17 ноября, однако Гоген Солнцев решил нелестно высказаться в адрес актёра.

Шоумен признался, что некоторое время работал помощником Джигарханяна в театре и сам видел, как артист "бегал" за молодыми "актрисульками".

"Он был настоящим ловеласом и альфа-самцом. Девчонки давали ему энергию, возможность жить", — отметил он.

Также Солнцев рассказал, что был уволен из театра после конфликта с Джигарханяном. Однажды шоумен решил указать режиссёру на то, что он опоздал и труппе пришлось его ждать.