Недавно Максим Галкин опубликовал фотографию нагишом в поддержку Артёма Дзюбы, однако ситуация приобрела нестандартное продолжение.

Подписчикам юмориста не понравилось, что Галкин запустил свою физическую форму и многие рекомендовали ему одеться. Однако бывший стилист Аллы Пугачёвой Джордж Ровалс отметил, что Галкину не поможет даже одежда.

"Я не согласен с критикой обнаженного Макса. Он точная копия молодого Немцова. Какой есть, такой есть. Вы думаете, он должен быть похожим на Шварценеггера? Зачем? У Максима совершенно нет стиля: выглядит, как обычный пэтэушник! При его деньгах можно стать законодателем красоты и моды. Но он, видимо, как и другие звезды, жалеет на эти цели деньги. Именно поэтому выглядит, как все дураки из ТикТока", — пояснил стилист.