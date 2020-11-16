В 2018 году в психиатрической клинике скончался отец Прохора Шаляпина Андрей Захаренков.

Певец несколько раз навещал его, однако не захотел оформить опекунство, чтобы забрать отца из клиники. Позже артист признался, что не смог простить отца даже после смерти за то, что он сделал ещё при жизни.

"Я не могу сказать, что простил. Я искренне признаюсь, что не простил своего отца. Но я помогал ему только из-за того, что очень уважал его родителей — своих бабушку и дедушку… Они очень старались для него и не бросали до последнего. Когда он умер, я приехал на похороны, это было в марте 2018 года, у меня совершенно ничего не ёкнуло. Я не знаю, это удивительно, я всё время всем сострадаю, а тут человек просто ушел и всё", — пояснил Шаляпин.