Боярский призвал срочно вернуть в сборную Дзюбу

Известный актёр и фанат "Зенита" Михаил Боярский призвал вернуть Артёма Дзюбу в российскую сборную по футболу после проигрыша команды сборной Турции.

По его мнению, с Дзюбой национальная сборная могла бы показать лучшие результаты.