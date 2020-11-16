Известный актёр и фанат "Зенита" Михаил Боярский призвал вернуть Артёма Дзюбу в российскую сборную по футболу после проигрыша команды сборной Турции.
По его мнению, с Дзюбой национальная сборная могла бы показать лучшие результаты.
"Кузяев хороший игрок. Он и в лиге эффективно играет, и в сборной. Но без Дзюбы команда беззубая. Его не хватает. Нужно возвращать Дзюбу", — отметил артист.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.