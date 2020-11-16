Светлана Моргунова находится в тяжёлом состоянии

Известный диктор Светлана Моргунова в мае этого года похоронила единственного сына и после этого впала в депрессию.

Об этом рассказала Вера Мусатова.

"Я часто бываю у Светы. Она в тяжелом состоянии, и это можно понять. Она любила Максима. Оправиться от такой потери, наверное, невозможно", — пояснила она.

Также Мусатова опровергла информацию о том, что Моргунова находится в одиночестве и её никто не поддерживает.