Известный диктор Светлана Моргунова в мае этого года похоронила единственного сына и после этого впала в депрессию.
Об этом рассказала Вера Мусатова.
"Я часто бываю у Светы. Она в тяжелом состоянии, и это можно понять. Она любила Максима. Оправиться от такой потери, наверное, невозможно", — пояснила она.
Также Мусатова опровергла информацию о том, что Моргунова находится в одиночестве и её никто не поддерживает.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.